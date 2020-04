Der Wetterbericht, die Lage: Eine Hochdruckbrücke reicht vom Nordost-Atlantik über Mitteleuropa hinweg bis zum Schwarzen Meer und bestimmt das Wetter in großen Teilen Deutschlands. Nur der Norden wird von Tiefausläufern gestreift.

Die Vorhersage:

Im Norden Durchzug dichter Wolkenfelder, vereinzelt etwas Regen. In der Mitte und im Süden sonnig. Höchstwerte von 7 Grad an der See bis 13 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden und in der Mitte bewölkt mit etwas Regen. Im Süden gering bewölkt oder sonnig. Temperaturen 8 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordosten wechselnd oder gering bewölkt, sonst wolkig, örtlich Regenschauer. 7 bis 14 Grad.