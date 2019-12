Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte Regen, sonst teils aufgelockert und meist trocken. Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Überwiegend trocken bei 10 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch teils längere Zeit neblig, gebietsweise Sonnenschein, nur in der Mitte etwas Regen. 5 bis 15 Grad.