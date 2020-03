Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Im Norden stark bewölkt mit etwas Regen. Sonst nach Auflösung von teils zähen Nebelfeldern meist sonnig. Vor allem in Ostbayern länger neblig trüb. Höchstwerte im Norden 9 bis 15, im Rest des Landes 15 bis 21 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte bewölkt und gelegentlich Regen. Im Süden länger sonnig. Temperaturen in der Nordhälfte 8 bis 15 Grad und in der Südhälfte 15 bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Nordwesten und in der Mitte nachlassende Niederschläge und zunehmend sonnig. Im Osten etwas Regen. Im Süden zunächst sonnig, später Schauer und einzelne Gewitter. 7 bis 20 Grad.