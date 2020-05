Das Wetter, die Lage: Ein Tief zieht von Benelux her rasch über die Mitte Deutschlands ostwärts und sorgt für unbeständiges Wetter. Am Abend und in der Nacht zum Dienstag setzt sich der Einfluss eines Hochs bei den Britischen Inseln von Norden her durch. Dabei wird erneut kühle Meeresluft polaren Ursprungs herangeführt.

Die Vorhersage:

Dichte Wolken und gebietsweise schauerartiger Regen. Im Nordwesten und Norden dagegen trocken und zunehmend heiter bis sonnig. Im Norden 11 bis 15 Grad, sonst 14 bis 22 Grad. Morgen im Nordosten, Osten und im äußersten Süden viele Wolken und zeitweise etwas Regen, teils schauerartig verstärkt. Ansonsten heiter bis wolkig. Höchstwerte 11 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Osten heiter bis wolkig, sonst vielfach sonnig, trocken. 14 bis 22 Grad.