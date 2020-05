Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts von Westen und Südwesten her ausgreifende Bewölkung mit etwas Regen. Später auch im Osten und Südosten Wolkenverdichtung. Tiefstwerte 11 bis 1 Grad. Am Tag im Norden Sonne, in der Mitte und im Süden bei wechselnder bis starker Bewölkung Schauer oder einzelne Gewitter. Temperaturen im Norden 11 bis 15, sonst 14 bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Westen heiter bis wolkig oder sonnig, im Osten und im Süden wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern. 11 bis 20 Grad.