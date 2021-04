Das Wetter: Im Norden häufig heiter mit sonnigen Abschnitten. Sonst wechselnd bewölkt, teils Schauer mit einzelnen Gewittern, lokal auch Starkregen. Höchstwerte 12 bis 18, an der See um 10 Grad. Morgen sonnige Abschnitte noch an der Ostseeküste und im Lee der Mittelgebirge. Im Norden und Nordwesten teils stark bewölkt und etwas Regen. In der Mitte und im Süden vermehrt Schauer und einzelne kurze Gewitter. 8 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordosten gebietsweise Schauer, südlich der Donau gewittriger Regen. Sonst teils größere Auflockerungen und weitgehend trocken. 7 bis 12, am Oberrhein bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.