Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland verbringt die nächsten Tage unter einer Hochdruckzone, die sich vom Atlantik bis zum Balkan erstreckt. Sie sorgt mit warmer und trockener Luft für einen ruhigen Witterungsabschnitt.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden stark, sonst locker bewölkt. Im Osten vereinzelt etwas Nieselregen. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Am Tag in der Nordhälfte Wechsel von Sonne und Wolken bei 19 bis 24 Grad. In der Südhälfte meist sonnig mit Temperaturen von 24 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden wolkig, etwas Regen möglich. In der Mitte und im Süden sonnig oder locker bewölkt. Höchstwerte 24 bs 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.