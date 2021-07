Der Wetterbericht, die Lage: Im Einflussbereich eines Hochs mit Schwerpunkt bei den Britischen Inseln ist im Norden Deutschlands mäßig warme, im Süden warme Luft wetterbestimmend.

Die Vorhersage: In der Nordhälfte Wechsel von Sonne und Wolken bei 19 bis 24 Grad. In der Südhälfte meist sonnig mit Temperaturen von 24 bis 29 Grad. Morgen im Norden wolkig, etwas Regen möglich. In der Mitte und im Süden sonnig oder locker bewölkt. Höchstwerte 19 bs 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Nordosten wechselnd bewölkt. Im Westen und Süden heiter. 19 bis 28 Grad.

