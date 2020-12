Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem atlantischen Tiefdruckkomplex und einem Hoch über dem Balkan strömt von Süden milde Meeresluft heran.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden unterschiedlich bewölkt, sonst verbreitet Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag im Norden teils heiter, teils bewölkt. In der Mitte und im Süden zögerlich auflösender Nebel und Hochnebel, besonders in Niederungen im Südosten ganztägig neblig trüb. Später im Nordwesten und Westen dichtere Wolken. Temperaturen 2 bis 10, im Westen und Südwesten örtlich 11 bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordwesten und Westen ein paar Auflockerungen und nur einzelne Schauer. Im Osten gebietsweise locker bewölkt, teils auch sonnig. In einem Streifen von Nordosten nach Südwesten bewölkt, zeitweise Regen. 2 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.