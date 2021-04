Das Wetter: Bis zum Abend im Norden heiter, in der Mitte und im Süden Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 12 bis 18, an der See um 10 Grad. Morgen verbreitet Regen bei Temperaturen von 8 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag aufgelockert bewölkt, südlich der Donau zeitweise Regen. 7 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.