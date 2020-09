Der Wetterbericht, die Lage: Das Hoch über Südosteuropa behält noch größtenteils seinen Einfluss auf das Wettergeschehen. Im Süden und Südosten hat sich allerdings schon feuchtere Luft durchgesetzt.

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordhälfte gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. In der Südhälfte einige Wolkenfelder, vor allem südlich der Donau Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten heiter bis wolkig. Sonst wechselnd, zeitweise stark bewölkt, von Bayern bis Sachsen einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Am Abend im äußersten Nordwesten und Westen zunehmende Bewölkung. Temperaturen 20 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag bei teils aufgelockerter, teils starker Bewölkung einzelne Schauer bei 18 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.