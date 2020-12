Der Wetterbericht, die Lage: An der Vorderseite eines atlantischen Tiefdruckkomplexes wird recht milde und feuchte Meeresluft herangeführt.

Die Vorhersage:

Nachts nach Osten abziehende Niederschläge und Wolkenauflockerungen. In der Südhälfte Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 3 Grad. Am Tag im Norden gebietsweise länger aufgelockert. Örtlich sonnig. In der Mitte und im Süden dichte Nebel- und Hochnebelfelder. Temperaturen 5 bis 12, im Südosten 1 bis 4 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag teils sonnig, in der Mitte und im Süden ganztägig neblig trüb. Am Abend im Nordwesten und Westen etwas Regen. 2 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.