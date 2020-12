Das Wetter: Im Norden gebietsweise länger aufgelockert. Örtlich sonnig. In der Mitte und im Süden dichte Nebel- und Hochnebelfelder. Temperaturen 5 bis 12, im Südosten 1 bis 4 Grad. Morgen teils sonnig, in der Mitte und im Süden ganztägig neblig trüb. Am Abend im Nordwesten und Westen etwas Regen. 2 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden und Osten teils noch länger sonnig, mitunter auch neblig-trüb. Später Aufzug von Wolken. Ansonsten überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. 6 bis 12 Grad, im Nebel um 2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.