Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Im Norden sonnig, nur an der Küste Schauer. Im Süden teils stark bewölkt, teils sonnig mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte ganz im Norden 16 bis 22, sonst 20 bis 26 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Zunächst in der Mitte, später auch im Rest des Landes Schauer und einzelne kräftige Gewitter. Örtlich Starkregengefahr. In der Nordwesthälfte 15 bis 24 und im Südosten 22 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten zunehmend sonnig und trocken, im Südosten Schauer und Gewitter. Temperaturen 8 bis 14 Grad.