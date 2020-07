Der Wetterbericht, die Lage: In den Nordwesten sowie in die Osthälfte gelangen feuchtere Luftmassen, in denen die Gewitterneigung zunimmt. Im Rest Deutschlands bleibt trockene und sehr warme Luft bestimmend.

Die Vorhersage:

Nachts aufgelockert bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tag im Norden bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern, ab dem Mittag Wolkenauflockerungen und nachlassende Niederschläge. Im Süden heiter oder sonnig. Temperaturen im Norden und Westen 19 bis 24, sonst 24 bis 31 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden wechselnd bewölkt, in Küstennähe einzelne Schauer. In der Mitte und anfangs auch im Süden heiter oder sonnig. Im Tagesverlauf vor allem im Südosten und an den Alpen Schauer und teils kräftige Gewitter. In der Nordhälfte 18 bis 23 und in der Südhälfte 24 bis 28 Grad.