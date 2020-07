Das Wetter: In der Nacht im Westen und Norden teils stark bewölkt und Schauer. Im Süden gering bewölkt und trocken. 17 bis 9 Grad. Am Tage im Norden bewölkt mit Schauern, ab dem Mittag nachlassende Niederschläge. Im Süden heiter. Temperaturen im Norden und Westen 19 bis 24, sonst 24 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden wechselnd bewölkt, in Küstennähe Schauer. In der Mitte und anfangs auch im Süden heiter. Im Tagesverlauf im Südosten und an den Alpen Schauer. In der Nordhälfte 18 bis 23 und in der Südhälfte 24 bis 28 Grad.