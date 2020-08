Das Wetter: In der Nordhälfte schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter, zum Abend nachlassend. In der Südhälfte wolkig oder gering bewölkt. 18 bis 28 Grad. Morgen im Norden wechselnd, teils stark bewölkt und Schauer möglich. Im Süden meist sonnig. 17 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Osten und Südosten noch längere sonnige Abschnitte, sonst wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartigen Niederschlägen. An der Nordsee und in Teilen Bayerns auch einzelne Gewitter möglich. 20 bis 26 Grad.