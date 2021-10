Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines nordeuropäischen Tiefs greift auf den Nordwesten und die Mitte über. Dabei wird kühlere Meeresluft herangeführt. Der Süden bleibt unter Hochdruckeinfluss mit wärmerer Luft.

Die Vorhersage:

Im Norden und in der Mitte zeitweise Regen, später nachlassend. Im Süden häufig sonnig. Höchstwerte 12 bis 16 Grad. Morgen wolkig mit sonnigen Abschnitten bei 12 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, an der Nordsee zeitweise etwas Regen. Sonst gebietsweise heiter. Temperaturen 12 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.