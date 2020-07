Das Wetter: Nachts meist stark bewölkt oder bedeckt und teils länger anhaltender Regen. Südlich der Donau sowie im Nordosten gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 16 bis 10, im Norden 9 bis 5 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte weiter teils länger anhaltender Regen. Im Süden zunehmend aufgelockert bewölkt. Auch an den Küsten Wolkenlücken und weitgehend trocken. Temperaturen im Norden um 17, in der Mitte 19 bis 25 und im Süden 26 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und in der Mitte dichte Bewölkung mit Schauern oder Gewittern. Im Süden zunächst heiter, später Wolkenbildung mit teils kräftigen Gewittern. 17 bis 32 Grad.