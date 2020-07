Das Wetter: Im Norden und in der Mitte teils länger anhaltender Regen. Im Süden zunehmend aufgelockert. Auch an den Küsten weitgehend trocken. Werte zwischen 17 Grad im Norden und 26 bis 32 Grad im Süden. Morgen im Norden und in der Mitte dichte Bewölkung mit Schauern oder Gewittern. Im Süden zunächst heiter, später Gewitter möglich. 16 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Südosten Bayerns und an den Alpen Regen. Sonst meist lockere Quellbewölkung mit längeren sonnigen Abschnitten und meist trocken. 17 bis 23 Grad.