Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Nordhälfte gebietsweise Regen, südlich des Mains gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte zwischen 18 und 9 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte dichte Bewölkung mit Schauern oder Gewittern. Im Süden zunächst heiter, später teil kräftige Gewitter. 16 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Südosten Bayerns und an den Alpen Regen. Sonst meist lockere Quellbewölkung mit längeren sonnigen Abschnitten und meist trocken. 17 bis 23 Grad.