Das Wetter: In der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. In der Südosthälfte überwiegend sonnig. 17 bis 27 Grad. Am Montag in der Nordwesthälfte weiter unbeständig, sonst heiter und teils sonnig bei 14 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vor allem im Südwesten und Westen teils schauerartiger Regen. In den anderen Gebieten im Tagesverlauf heiter und trocken.