Das Wetter: Nachts im Norden Schauer, im Süden teils gering bewölkt. Tiefstwerte 17 bis 10 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wolkig und kräftiger Regen. In der Südhälfte örtlich sonnig. Temperaturen im Norden 18 bis 22, sonst 21 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden wechselnd bewölkt, im Süden länger sonnig. 17 bis 26 Grad.