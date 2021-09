Der Wetterbericht, die Lage: Von Norden her wird vorübergehend ein Sturmtief mit seiner Kaltfront wetterbestimmend.

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte regnerisch, in der Südhälfte länger sonnig. Temperaturen im Norden 16 bis 20, im Süden 20 bis 24 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen in der Nordosthälfte sowie im Mittelgebirgsraum stärker bewölkt, aber kaum Niederschläge. Sonst im Tagesverlauf zunehmende Auflockerungen, ganz im Süden auch länger sonnig. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden wechselnd bis stark bewölkt, im Süden gering bewölkt oder sonnig. 17 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.