Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefausläufer sorgt im Norden für Regen und zur Mitte hin für etwas Schnee.

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte dichte Wolkenfelder, zeitweise Regen oder Schnee. In der Südhälfte teils neblig oder hochnebelartig bedeckt, teils freundlich. Höchstwerte im Norden 2 bis 6 und im Süden minus 5 bis plus 2 Grad. Morgen im Tagesverlauf verbreitet Regen oder Schnee. Temperaturen 0 bis 8 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch weiter Regen oder Schnee bei 1 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.