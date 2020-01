Das Wetter: In der Nacht im Norden teils bedeckt mit etwas Regen. Nach Süden hin nachlassende Niederschläge und Auflockerungen. Tiefsttemperaturen plus 9 bis minus 3 Grad. Am Tage im Nordwesten und Westen gelegentlich Regen, sonst nach Nebelauflösung oft heiter und trocken. 8 bis 15, im Südosten 3 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nach Nebelauflösung meist heiter bei 4 bis 13 Grad.