Das Wetter: In der Nordhälfte meist stark bewölkt, vor allem an der Küste auch Regen. Sonst heiter bis sonnig und trocken. Höchsttemperaturen 8 bis 15 Grad. Morgen von der See bis zu den Mittelgebirgen teils stark bewölkt, Richtung Küste etwas Regen. In der Südhälfte weiterhin heiter bis sonnig. 10 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden aufgelockert bewölkt und trocken, sonst meist sonnig bei 11 bis 20 Grad.