Der Wetterbericht, die Lage: Atlantische Tiefausläufer streifen immer wieder die Nordhälfte, während sich im Süden Hochdruckeinfluss durchsetzt.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden Schauer. Sonst teils wolkig, teils gering bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Im Süden häufig Nebel. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tag im Norden stark bewölkt mit etwas Regen, in der Mitte wechselnd bewölkt und meist trocken, im Süden nach Nebelauflösung heiter bis wolkig. Temperaturen 7 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag gebietsweise stark bewölkt, im Norden und in der Mitte Regen. Südlich der Donau heiter oder sonnig. 8 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.