Der Wetterbericht, die Lage: Die nach Deutschland einfließende milde Meeresluft gelangt von Frankreich her rasch wieder unter Hochdruckeinfluss.

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet bewölkt, im Norden etwas Regen. Im Süden aufgelockerte Wolken, teils auch neblig. Tiefstwerte 12 bis 2 Grad. Am Tag im Norden bewölkt mit Regen, in der Mitte und im Süden sonnig. Temperaturen 10 bis 18 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nach Nebelauflösung sonnig bei 10 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.