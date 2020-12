Das Wetter: In der Nordhälfte etwas Sprühregen oder Schneegriesel. Vom Niederrhein bis zum Schwarzwald und am Alpenrand trocken und teils heiter. Höchstwerte um 0 Grad in der Uckermark und Vorpommern bis 6 Grad bei Sonne am Niederrhein. Morgen von Westen und Südwesten bis in die Mitte dichte Bewölkung mit Regen, teils mit Glätte. Im Osten und Süden teils Aufheiterungen, sonst stärker bewölkt oder neblig trüb. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag überwiegend stark bewölkt. Vom südlichen Emsland bis nach Oberfranken gelegentlich Regen. 0 bis 2 Grad im Südosten, sonst 3 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.