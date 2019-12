Das Wetter: Nachts im Norden leichter Regen, im Süden klar oder wolkig. Stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad. Am Tag im Norden etwas Regen, sonst wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Örtlich länger anhaltender Nebel. Temperaturen 10 bis 16, an den Alpen bei Föhn bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und im Süden nach Nebelauflösung aufgelockert bewölkt und trocken. In der Mitte zeitweise leichter Regen. Bei zähem Nebel 5 Grad, sonst 8 bis 12, am Alpenrand bis 15 Grad.