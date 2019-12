Das Wetter: Verbreitet regnerisch, später im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken. In der Mitte meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Südlich der Donau aufgelockert bewölkt, teils auch länger sonnig und trocken. Höchstwerte 7 bis 13, an den Alpen bis 16 Grad. Morgen in der Nordhälfte meist stark bewölkt und leichter Regen. In der Südhälfte neben ein paar Wolkenfeldern häufig Sonnenschein. Temperaturen 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag neblig oder wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Überwiegend trocken, allenfalls im Nordwesten geringe Niederschlagsneigung. 10 bis 15 Grad.