Das Wetter: Am Tag in der Nordhälfte bewölkt mit Regen, in der Südhälfte häufig sonnig, später einzelne Quellwolken. Tageshöchstwerte zwischen 14 und 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Heiter bis wolkig, lediglich im Nordwesten regnerisch. 14 bis 26 Grad.