Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte überwiegend stark bewölkt, gebietsweise Regen. In der Südhälfte gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 18 bis 9 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte dichte Bewölkung, zunehmende Schauer und Gewitter. Im Süden zunächst heiter, im Tagesverlauf Quellbewölkung und am Nachmittag teils kräftige Gewitter. Temperaturen von Nordwesten nach Südosten 16 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist locker bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Norden einzelne Schauer, im Süden und Osten Bayerns Regen. 17 bis 23 Grad.