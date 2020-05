Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte wechselnd, teils stärker bewölkt, zeitweise Schauer oder Gewitter. Auch an den Alpen einzelne Schauer, sonst in der Südhälfte und vor allem im Südwesten heiter und meist trocken. Höchstwerte von 13 Grad an der See bis 21 Grad am Oberrhein. Morgen in der Westhälfte aufgelockert bewölkt, in der Osthälfte dichte Wolken und etwas Regen. Temperaturen 14 bis 19, im Westen und Südwesten 20 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen gering bewölkt, im Osten nachlassende Niederschläge und zunehmend sonnig. 18 bis 24 Grad.