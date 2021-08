Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines nach Schweden ziehenden Tiefs kommt bis zur Mitte Deutschlands voran und sorgt dort für Schauer und Gewitter.

Die Vorhersage:

Nachts wechselnde bis starke Bewölkung. Im Norden Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tag im Norden weitere Niederschläge, im Süden verbreitet heiter und vereinzelt Schauer oder Gewitter. Temperaturen 19 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden nur wenig Regen, in der Mitte und im Süden Schauer und einzelne Gewitter. 19 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.