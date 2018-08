Das Wetter: In der Nordhälfte wechselnd, an den Küsten auch stark bewölkt mit teilweise kräftigen Schauer und Gewittern. In der Südhälfte teils heiter, teils wolkig und meist trocken. Im Norden 19 bis 23 Grad, im übrigen Land 23 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Nordwesten bewölkt, an der See auch noch etwas Regen. Im Rest des Landes heiter oder sonnig. Höchstwerte zwischen 20 Grad an der Nordsee und 30 Grad im Südwesten.