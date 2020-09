Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines Tiefs über dem Nordmeer liegt über dem Nordwesten Deutschlands und kommt allmählich bis zu den Alpen voran. Auf der Rückseite fließt wieder etwas kühlere Luft ein.

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordhälfte bewölkt mit Schauern, in der Südhälfte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Am Tag teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Im Norden Schauer und Gewitter, im Süden nur vereinzelte Niederschläge. Temperaturen im Norden 17 bis 23, sonst 23 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordwesten und im Südosten Schauer, dazwischen wechselnd bewölkt und überwiegend trocken. 16 bis 22 Grad.