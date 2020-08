Das Wetter: In der Nordwesthälfte wolkig bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Unwetter nicht ausgeschlossen. In der Südosthälfte sonnig. Höchstwerte im Norden und Westen 23 bis 29, sonst 30 bis 37 Grad.

Morgen im Norden und Westen wechselnd wolkig, an der Nordsee einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Im Osten und Süden Schauer und kräftige Gewitter. Temperaturen 22 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag Wechsel aus Sonne und Wolken, in der Nordhälfte Schauer und Gewitter. 20 bis 26 Grad.