Das Wetter: In der Nacht im Norden wolkig, vereinzelt Regen. In der Mitte wechselnd bewölkt und im Süden teils klar. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Morgen im Süden oft sonnig und trocken. Sonst von Westen her aufkommender Regen. Temperaturen 19 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden stark bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 19 bis 22 Grad. Im Süden 22 bis 27 Grad und wolkig, aber meist trocken.