Der Wetterbericht, die Lage: Tiefdruckeinfluss gestaltet das Wetter in der Nordhälfte wechselhaft. Zur Wochenmitte verstärkt sich auch dort der Hochdruckeinfluss mit der Zufuhr wärmerer Luftmassen aus Südwesten.

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte Schauer und kurze Gewitter, ebenso an den Alpen. Sonst im Süden länger sonnig. Höchstwerte im Norden und Westen 19 bis 23, im Osten und Süden 24 bis 28 Grad. Morgen im Tagesverlauf überall zunehmend freundlich, teils auch länger sonnig. Temperaturen im Norden 19 bis 24, im Süden bis 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag heiter bis wolkig, im Nordwesten und Westen zeitweise dichte Wolkenfelder, einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Von 23 Grad an den Küsten bis 33 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.