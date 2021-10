Der Wetterbericht, die Lage: Ein Sturmtief zieht von der Ostsee nach Finnland. An seiner Südwestflanke gelangt zunehmend maritime Polarluft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden nachlassende Niederschläge, in der Mitte und im Süden zeitweise Regen. Örtlich auch Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Am Tag in der Nordhälfte viele Wolken mit Schauern und Gewittern. In der Südhälfte teils länger sonnig und meist trocken. Temperaturen 8 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Tagesverlauf zunehmende Auflockerungen bei 8 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.