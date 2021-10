Das Wetter: In der Nordhälfte viele Wolken, teils Regen und Gewitter. Auch am Alpenrand anfangs Regen. Später in der gesamten Südhälfte trocken und teils sonnig. Höchsttemperaturen 8 bis 13 Grad. Morgen zunächst wolkig, später Auflockerungen, im Süden teils auch Sonne. Ähnliche Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag meist sonnig und trocken bei 12 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.