Das Wetter: Am Tag im Norden wolkig mit einzelnen Schauern und Gewittern, im Süden wechselnd bewölkt oder sonnig. Temperaturen 21 bis 29 Grad. Morgen in der Nordhälfte Schauer, in der Südhälfte überwiegend locker bewölkt oder sonnig. 21 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Vor allem im Süden und Osten einzelne Schauer, sonst überwiegend wechselnd bewölkt und trocken bei 23 bis 29 Grad.