Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts gering bewölkt oder klar. Im Nordwesten und Westen aufziehende Wolkenfelder. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt mit Schauern. In der Südhälfte zunächst heiter, später auch hier bewölkt, aber meist trocken. Temperaturen im Norden und Osten 20 bis 26, im Westen und Süden 24 bis 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd oder dicht bewölkt mit Schauern. Nachmittags im Nordwesten und Westen zunehmend aufgelockert bewölkt und trocken. 15 bis 25 Grad.