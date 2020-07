Der Wetterbericht, die Lage: Die Kaltfront eines Tiefs über der Nordsee erreicht die Alpen. Dahinter strömt erwärmte Polarluft ein. Diese gerät von Westen rasch wieder unter Hochdruckeinfluss und erwärmt sich.

Die Vorhersage:

Nachts gebietsweise Wolkenauflockerungen, in der Mitte teils klar, an der Nordsee und an den Alpen Schauer. Tiefstwerte 18 bis 9 Grad. Am Tag im Norden zeitweise stark bewölkt mit einzelnen Schauern, im Rest des Landes heiter bis wolkig oder sonnig. Temperaturen im Norden 17 bis 22, sonst 23 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag viel Sonne, nur im Norden auch mal dichtere Wolken. Im Norden 18 bis 22, sonst 24 bis 34 Grad.