Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Tiefdrucksystems über der Nordsee und Skandinavien wird mit einer südwestlichen Strömung warme und recht feuchte Luft in die Südosthälfte Deutschlands geführt. In den Nordwesten gelangt dagegen kühlere und etwas trockenere Luft.

Die Vorhersage:

Im Norden wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Sonst heiter bis wolkig, im Süden auch längere Zeit sonnig. Höchstwerte zwischen 18 Grad an der Nordsee und 28 Grad im Südosten Bayerns. Morgen im Nordwesten teils dichte Wolken und zeitweise Regen, im Tagesverlauf auch im Süden Schauer und Gewitter. In der Mitte und im Osten verbreitet heiter. Temperaturen von 20 Grad im Norden bis 30 Grad im Süden.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordwesten und Norden sowie an den Alpen Schauer. Sonst zeitweise sonnig. 19 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.