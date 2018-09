Das Wetter: Im Norden wechselhaft mit einzelnen Schauern, sonst gering bewölkt. 12 Grad an den Alpen, bis 18 Grad am Oberrhein. Morgen ebenfalls in der Nordhälfte wolkig und in der Südhälfte heiter. 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im äußersten Norden regnerisch, sonst weniger Wolken und trocken. 18 bis 24 Grad.