Das Wetter: In der Nacht südlich des Mains trocken, im Norden verbreitet Schauer. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Morgen im Süden locker bewölkt, in der Nordhälfte, später auch in der Mitte, verbreitet kräftiger Regen. 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag südlich der Donau weiterhin freundlich. Sonst meist stark bewölkt mit Schauern. 15 bis 22 Grad.