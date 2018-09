Das Wetter: In der Nacht im Norden vereinzelt Schauer, sonst gering bewölkt bei 10 bis 5 Grad. Auch am Tage im Norden Neigung zu Schauern. In der Mitte und im Süden vielfach sonnig und trocken. 18 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am morgigen Montag weitgehend sonnig und trocken, auch in Küstennähe. Später an den Alpen Schauer möglich. 20 bis 29 Grad.